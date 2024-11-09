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شهيدان جراء قصف الاحتلال خيام النازحين والصحفيين وسط غزة

قصف على غزة
غزة
السبت، 09-11-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين والصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت للمرة التاسعة، خيام النازحين والصحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 26 بينهم صحفيان.

 
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