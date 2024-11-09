شهيدان جراء قصف الاحتلال خيام النازحين والصحفيين وسط غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين والصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة.

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