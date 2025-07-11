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شهيدان و 19 إصابة في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 11-07-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الخميس، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وذكرت "وفا" أن القصف استهدف منزلا، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 19 آخرين معظمهم من الأطفال.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,762 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,656 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
 
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