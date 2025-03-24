شهيدتان ومصابون بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

كما قال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت بالضفة
-
واللا: بن غفير يتهم رئيس الشاباك بالتخطيط لانقلاب
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشاباك ينفي إجراء تحقيق بشأن بن غفير
-
حماس تنعى برهوم بعد اغتياله أثناء تلقيه العلاج
-
الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة
-
شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس
-
الأونروا: حظر الاحتلال للمساعدات يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة