شهيدتان ومصابون بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد سيدتين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





كما قال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.