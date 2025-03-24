الإثنين 2025-03-24 03:33 ص
 

شهيدتان ومصابون بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

غزة
غزة
 
الإثنين، 24-03-2025 03:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد سيدتين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


كما قال المراسل إن غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
 
 
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