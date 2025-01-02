 
الخميس 2025-01-02 03:04 ص
 

عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 02-01-2025 02:35 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع قبل 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني واستشهاد أكثر من 55 ألفا.

اضافة اعلان

 

وأشار الجهاز إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت أن نحو 45500 فلسطيني، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، استشهدوا منذ اندلاع الحرب، في حين فقد 11 ألفا.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن عدد سكان غزة انخفض بنحو 160 ألفا خلال الحرب إلى 2.1 مليون، بينهم أكثر من 1 مليون أو ما يعادل 47 % دون الـ 18.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

ارشيفية

فلسطين عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت بالضفة الغربية

الصقيع

الطقس الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

كتائب القسام

فلسطين إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية

العاصمة السعودية الرياض

عربي ودولي وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض

الجزيرة

فلسطين حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة



 




الأكثر مشاهدة