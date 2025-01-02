عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن عدد سكان غزة انخفض بنحو 160 ألفا خلال الحرب إلى 2.1 مليون، بينهم أكثر من 1 مليون أو ما يعادل 47 % دون الـ 18.
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