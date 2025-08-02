غزة: أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات تغرق في بحر الإصابات وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240 بالمئة، ومستشفى الرنتيسي 210 بالمئة، مستشفى ناصر 180بالمئة، وفي المستشفى الأهلي العربي بلغت النسبة 300 بالمئة.