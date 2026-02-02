الإثنين 2026-02-02 08:22 ص

فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد بالاتجاهين اعتبارا من اليوم

بوابة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة
الإثنين، 02-02-2026 06:16 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنّه من المتوقع فتح معبر رفح بالاتجاهين أمام حركة الأفراد الاثنين، وهو ما أكده أيضا رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث.اضافة اعلان


وأوضحت وحدة التنسيق أنه "سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من الاستعدادات". ولم تأت الوحدة على ذكر مرور المساعدات.

وأعادت إسرائيل فتح معبر رفح جزئيا، الأحد، على أن يقتصر العبور على الأفراد وتحت رقابة مشددة، فيما تطالب المنظمات الإنسانية بفتحه بدون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والمحاصر.

ويأتي ذلك مع تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول في القطاع، وآخرها غارات إسرائيلية السبت أسفرت عن استشهاد 32 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.

من جانبه، أفاد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنّ قرابة 200 مريض ينتظرون السماح لهم بمغادرة القطاع بمجرد فتح المعبر.

ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر الاحتلال الإسرائيلي، لكنه ظل مغلقا منذ سيطرة قوات الاحتلال عليه في أيار 2024. وأعادت فتحه جزئيا لفترة وجيزة مطلع عام 2025.
 
 


