فيديو .. حادث مروري لحافلة حجاج فلسطينيين وإصابات بين الحجاج

السبت، 30-05-2026 04:01 م
الوكيل الإخباري-   طمأن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية، عصام عبد الحليم، أبناء شعبنا الفلسطيني على سلامة حجاج المحافظات الفلسطينية المتوجهين إلى أرض الوطن، مؤكداً أن جميعهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة.اضافة اعلان


جاء ذلك عقب تعرض إحدى حافلات الحجاج الفلسطينيين لحادث سير ذاتي قرب مدينة خيبر، أثناء طريقها إلى مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن تضرر الحافلة ماديًا، وإصابة حاجَّين إصابة طفيفة جدًا.

وأوضح عطوفة الوكيل أن طواقم الوزارة تعاملت مع الموقف بأقصى سرعة، حيث تم نقل الحاجَّين المصابين فورًا إلى أقرب مركز طبي، حيث لا يزالان يتلقيان الرعاية الصحية اللازمة للتأكد من سلامتهما التامة، كما وفرت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركة الناقلة، حافلة بديلة وحديثة على الفور لنقل الحجاج ومتابعة خط سيرهم نحو مدينة تبوك، تمهيدًا لدخولهم إلى الأراضي الأردنية فور انتهاء الفحوصات الطبية للحاجَّين.

وأكد عبد الحليم: "إننا نتابع أحوال حجاجنا لحظة بلحظة، وندعو شعبنا وأهالي الحجاج إلى الاطمئنان التام؛ فجميع حجاجنا، بفضل الله، محاطون بالرعاية الطبية الكاملة، وبعثات الأوقاف الإدارية والوعظية تعمل على مدار الساعة لخدمتهم وضمان سلامتهم وراحتهم."
 
 


