قطر تُطالب بتدخل دولي لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، على رفض قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى مختلف مناطق القطاع.
وجدد البيان موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا
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