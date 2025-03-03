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قطر تُطالب بتدخل دولي لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

مساعدات قطرية في طريقها لغزة - أرشيفية
مساعدات قطرية في طريقها لغزة - أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 09:19 ص
الوكيل الإخباري-  دانت قطر بشدة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وجميع الشرائع الدينية.اضافة اعلان


وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، على رفض قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى مختلف مناطق القطاع.

وجدد البيان موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بترا
 
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