قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق منازل في مخيم جنين

11:11 م

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الوكيل الإخباري- أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أشعلت النار في منازل في محيط ديوان السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت أعمدة النار والدخان ترتفع من المنازل المشتعلة.



ويستمر الاحتلال في عدوانه على مخيم جنين لليوم الـ57 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات، ودمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.