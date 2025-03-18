قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق منازل في مخيم جنين

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أشعلت النار في منازل في محيط ديوان السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت أعمدة النار والدخان ترتفع من المنازل المشتعلة.
ويستمر الاحتلال في عدوانه على مخيم جنين لليوم الـ57 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات، ودمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.
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