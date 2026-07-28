قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من طولكرم

09:24 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة فلسطينيين من مدينة طولكرم وضواحيها. اضافة اعلان





وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أدهم أبو خديجة، وأمجد فحماوي (31 عاماً) من المدينة، وصهيب عماد سرحان، وأسيد أبو حديد من ضاحية شويكة، وعدي فايز الطنيب (37 عاماً) من منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قسام عطير ومحمد عامر، بعد مداهمة منزليهما في بلدة فرعون جنوب طولكرم.



كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين في بلدة قفين شمال طولكرم، وعزبة شوفة جنوب شرق المدينة، وفتشتها وأخضعت ساكنيها للتحقيق الميداني.





