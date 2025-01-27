قيادي بالقسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل

الوكيل الإخباري- قال مصدر قيادي في كتائب القسام لقناة الأقصى ان زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التبادل المقررة هذا الأسبوع جاء بمبادرة من المقاومة، وليس بسبب أزمة المفاوضات.

اضافة اعلان



وأضاف ان عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع، ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها.

مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق.