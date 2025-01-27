قيادي بالقسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل

وأضاف ان عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع، ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها.
مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق.
وبين ان مبادرة المقاومة بزيادة الأسرى المفرج عنهم جاء تزامنا مع حدوث أزمة عودة النازحين فجاء حلاً لها.
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