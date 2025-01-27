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قيادي بالقسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 27-01-2025 01:41 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر قيادي في كتائب القسام لقناة الأقصى ان زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التبادل المقررة هذا الأسبوع جاء بمبادرة من المقاومة، وليس بسبب أزمة المفاوضات.

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وأضاف ان عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع، ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها.
مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة شعبنا وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الاتفاق.


وبين ان مبادرة المقاومة بزيادة الأسرى المفرج عنهم جاء تزامنا مع حدوث أزمة عودة النازحين فجاء حلاً لها.

 
gnews

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