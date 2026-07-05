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ليبرمان يحذر من "نفاد" ذخيرة جيش الاحتلال خلال 10 أيام

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان
أفيغدور ليبرمان
 
الأحد، 05-07-2026 04:55 م
الوكيل الإخباري-   جدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، هجومه على الحكومة، محذرا من أن الجيش قد ينفد من الذخيرة خلال 10 أيام.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، هاجم ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الحكومة على خلفية سعيها لإعفاء اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، قائلا: "هم مستعدون لتدمير الدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم والسلطة".
 
 


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