ليبرمان يحذر من "نفاد" ذخيرة جيش الاحتلال خلال 10 أيام

وفي مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، هاجم ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الحكومة على خلفية سعيها لإعفاء اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، قائلا: "هم مستعدون لتدمير الدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم والسلطة".
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