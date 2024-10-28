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مجلس الامن يعقد نقاشا مفتوحا بشأن فلسطين الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الامن الدولي يوم غد الثلاثاء منافشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الاوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

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وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور، عشرات الدول الأعضاء بالامم المتحدة.

 
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