مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697775 الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت حي الشيخ ناصر وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة شهداء ومصابون في غارة لقوات الاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة أونروا: 14% من مناطق غزة لا تخضع لأوامر الإخلاء مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أضاف شرطا جديدا للاتفاق طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات