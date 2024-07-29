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مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس

خان يونس
خان يونس
الإثنين، 29-07-2024 08:44 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت حي الشيخ ناصر وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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