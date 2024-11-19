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مروحيات إسرائيلية تطلق النيران على منازل بمخيم البريج

غزة
غزة
الثلاثاء، 19-11-2024 07:30 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن المروحيات الحربية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها على مناطق في جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأطلقت مروحيات ومسيرات إسرائيلية نيرانها على منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
 
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