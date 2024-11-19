مروحيات إسرائيلية تطلق النيران على منازل بمخيم البريج

07:30 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن المروحيات الحربية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها على مناطق في جنوب مدينة غزة. اضافة اعلان





وأطلقت مروحيات ومسيرات إسرائيلية نيرانها على منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.