مسؤول إسرائيلي: إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع

وأوضح المسؤول أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أميركية.
في حين أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
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