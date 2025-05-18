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مسؤول إسرائيلي: إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع

غزة
غزة
 
الأحد، 18-05-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست -نقلا عن مسؤول إسرائيلي- أن إدخال المساعدات إلى غزة هو قرار مؤقت لمدة أسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع.اضافة اعلان


وأوضح المسؤول أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أميركية.

في حين أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
 
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