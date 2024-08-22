مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 10200 فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر
-
الدويري: المقاومة تدير المعارك ضد الاحتلال بكفاءة واقتدار
-
القسام: حققنا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال
-
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
-
مصادر طبية: 22 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة
-
اشتباكات في مخيم طولكرم وشهيد بقصف إسرائيلي في نابلس
-
التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس
-
نتنياهو: لم نوافق على سحب القوات من محور فيلادلفيا