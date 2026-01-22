مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

03:54 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



