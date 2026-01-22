مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

