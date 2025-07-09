مستوطنون ينصبون خياما في أراضي بيت أمرين شمال غرب نابلس

06:20 م

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الوكيل الإخباري- نصب مستوطنون، الأربعاء، خياما على أراضي قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس. اضافة اعلان





وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد اشتيوي، إن مستوطنين نصبوا نحو 4 خيام في الأراضي الواقعة بين قريتي برقة وبيت أمرين، الأمر الذي ينذر بأنها نواة إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.



وأضاف أن إقامة مثل هذه البؤرة الاستيطانية تأتي في إطار التوسع وربط التكتلات الاستيطانية الكبيرة في بعضها، في مواقع استراتيجية وهامة، مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي تم إقامة 23 بؤرة جديدة، وغالبيتها تصنف بالرعوية.