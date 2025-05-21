الأربعاء 2025-05-21 07:39 م
 

مصر تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي دولي

مصر
مصر
 
الأربعاء، 21-05-2025 06:37 م

الوكيل الإخباري-   دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، حادثة إطلاق النار، التي جرت خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين.

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وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، مطالبة الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.

 
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