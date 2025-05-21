مصر تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي دولي

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، حادثة إطلاق النار، التي جرت خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين.

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