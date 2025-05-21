مصر تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي دولي

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، مطالبة الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.
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