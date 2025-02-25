 
الثلاثاء 2025-02-25 10:11 ص
 

معاريف: نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية للمحكمة

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 25-02-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية إلى المحكمة ضمن دعوى رفعها ضد صحفيين بسبب ادعاءات بأنه ليس بصحة جيدة.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي.

وكالات
 
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