معاريف: نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية للمحكمة

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي.
وكالات
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