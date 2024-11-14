مكتب الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

وأضاف ان الوضع في شمال غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل.
وبين ان الاحتلال يمنع لليوم 200 على التوالي إدخال البضائع والسلع لشمال القطاع.
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