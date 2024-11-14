 
الخميس 2024-11-14 09:26 م
 

مكتب الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

غزة
غزة
الخميس، 14-11-2024 08:35 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة بغزة للجزيرة ان المستشفيات لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى.

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وأضاف ان الوضع في شمال غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.


وطالب  مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل.


وبين ان الاحتلال يمنع لليوم 200 على التوالي إدخال البضائع والسلع لشمال القطاع.

 
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