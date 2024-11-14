مكتب الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

الوكيل الإخباري- قال مدير مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة بغزة للجزيرة ان المستشفيات لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى.

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وأضاف ان الوضع في شمال غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.



وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل.