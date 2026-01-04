نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع شرطا "جوهريا لا لبس فيه" بضرورة نزع سلاح حركة "حماس" سلاحها بالكامل.



وقال نتنياهو في إفادة صحفية عقب عودته من واشنطن: "عدت للتو من زيارة تاريخية وقمة بالغة الأهمية مع الرئيس ترامب"، مضيفا أن "شعورا كبيرا بالتفاهم والتضامن ساد طوال الزيارة".

اضافة اعلان



وأشار نتنياهو إلى أن ترامب كرر موقفه في المحادثات الخاصة وفي المؤتمر الصحفي قائلا: "الشرط الأساسي هو أن تنزع حماس سلاحها" مؤكدا أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات في هذا الملف، لافتا إلى أن هذا يمثل شرطا جوهريا لتنفيذ الخطة الأمريكية المكونة من 20 بندا.



وكشف نتنياهو عن حوار دار بينهما حول "الألعاب النارية"، في إشارة ضمنية للعمليات العسكرية، حيث قال إن ترامب "فهم" الرسالة، مؤكدا أن اللقاء ساهم في "تعزيز العلاقة المزدوجة بين إسرائيل والولايات المتحدة".



وأشار إلى أن الطرفين ناقشا "جميع التطورات في المنطقة"، مع التركيز على ملف غزة بشكل خاص، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.



هذا وشكك نتنياهو في وقت سابق في قدرة القوة متعددة الجنسيات على نزع السلاح من حركة "حماس"، مؤكدا أن تجريد الحركة من سلاحها سيتحقق في نهاية المطاف.

