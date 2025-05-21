نتنياهو: مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن المحتجزين

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن المحتجزين، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفا "هناك 20 محتجزا من المؤكد أنهم أحياء".
وأضاف أن "جميع أجزاء غزة ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية".
وزعم نتنياهو، أن إسرائيل ربما اغتالت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.
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