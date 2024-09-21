نداء عاجل في غزة لتوفير وحدات دم

10:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/703707 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول وحدات الدم لمرضى الثلاسيميا في مناطق شمال قطاع غزة المحاصرة. اضافة اعلان

