الإثنين 2025-05-19 02:47 م
 

هذا ما جرى صبيحة يوم الإثنين في القطاع .. إليك التفاصيل

جنود الاحتلال في فلسطين
جنود الاحتلال في فلسطين
 
الإثنين، 19-05-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ، الإثنين، عملية "خاصة" في مدينة خان يونس جنوبي غزة، أسفرت عن استشهاد قيادي عسكري في القطاع واعتقال عدد من أفراد عائلته.اضافة اعلان


والقيادي الذي تم اغتياله هو أحمد سرحان، العضو البارز في ألوية الناصر، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

وقالت المصادر إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانياً وانسحبت من الموقع سريعاً.

وأضافت أن القوة اعتقلت زوجة سرحان وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوي على مستلزمات شخصية توحي بأنها لأحد النازحين، بهدف التمويه والتخفي بين المدنيين.

وأشارت مصادر طبية إلى أن جثمان سرحان نُقل إلى مستشفى ناصر.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً مباشراً بشأن اغتيال سرحان أو تفاصيل العملية، مكتفياً ببيان مقتضب قال فيه إن "الجيش يخوض عملية عربات جدعون ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام، إن "الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن".

وبالتزامن مع العملية، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة.

وقال شهود عيان إن أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية في قطاع غزة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

شركة المدن الصناعية الأردنية

أخبار محلية المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

صورة توضيحية لمحل صرافة

اقتصاد محلي توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

تعبيرية

أخبار محلية موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال بفعاليات وطنية وعروض عسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة