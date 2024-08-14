هيئة البث : نتنياهو يرفض الخروج من محور فيلادلفيا

09:34 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين قبل التوصل إلى أي اتفاق مع حركة حماس.



وبينت ان الشرطين هما: بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتفتيش النازحين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى شمال قطاع غزة.