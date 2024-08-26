هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية في غزة وعليها وقف ذلك فورا.

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وأضافت أنه على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة.