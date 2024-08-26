هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال

وأضافت أنه على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة.
واعتبرت أن احتجاز الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات في غزة يسهم في تدهور الرعاية الصحية.
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