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هيومن رايتس تطالب بالتحقيق باعتداءات الاحتلال

استمرار المعارك في قطاع غزة
استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة
الإثنين، 26-08-2024 01:12 م

الوكيل الإخباري- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية في غزة وعليها وقف ذلك فورا.

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وأضافت أنه على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة.


واعتبرت أن احتجاز الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات في غزة يسهم في تدهور الرعاية الصحية.

 
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