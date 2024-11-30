وزير جيش الاحتلال الأسبق: ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال غزة

الوكيل الإخباري- اعترف وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعلون بحرب الإبادة التي يقودها الجنود في شمال قطاع غزة، وهو الاعتراف الثاني لإسرائيليين خلال هذا الشهر.



ونقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، قال يعلون: ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال قطاع غزة، فلم تعد هناك بيت لاهيا، أو بيت حانون.

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