وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري- قالت الإذاعة الإسرائيلية إن وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر العاصمة القطرية الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة. اضافة اعلان





وكانت طائرات الاحتلال قد شنت فجر اليوم عشرات الغارات على قطاع غزة ، وذلك بعد إعلان نتنياهو استمرار الحرب على القطاع .