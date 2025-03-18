 
الثلاثاء 2025-03-18 08:34 ص
 

وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة

استمرار الحرب على القطاع
استمرار الحرب على القطاع
 
الثلاثاء، 18-03-2025 07:39 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الإذاعة الإسرائيلية إن وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر العاصمة القطرية الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة.اضافة اعلان


وكانت طائرات الاحتلال قد شنت فجر اليوم عشرات الغارات على قطاع غزة ، وذلك بعد إعلان نتنياهو استمرار الحرب على القطاع .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آثار القصف الإسرائيلي على غزة

فلسطين بعد استئناف الحرب على غزة .. أكثر من 200 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين

نتنياهو

فلسطين النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة

G

الوفيات وفيات الثلاثاء 18-3-2025

دي فانس مع الجابر والعتيبة

عربي ودولي نائب ترامب يلتقي الجابر والعتيبة في البيت الأبيض

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

استمرار الحرب على القطاع

فلسطين وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة

ا

فلسطين مسؤول إسرائيلي: ترامب منحنا الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة

ا

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل



 
 




الأكثر مشاهدة