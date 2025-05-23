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يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

الأمم المتحدة
الامم المتحدة
 
الجمعة، 23-05-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ اليوم الجمعة على ضرورة انجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل باعتباره فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين".

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وقال يانغ عند افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر، إنه "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي، سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".

 
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فلسطين يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

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