يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

وقال يانغ عند افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر، إنه "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي، سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
-
أخبار متعلقة
-
مقررة أوروبية: أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى إبادة جماعية
-
غوتيريش: سكان غزة في المرحلة الأكثر قسوة بالصراع الوحشي
-
الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة
-
"الهجرة الدولية": نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53822 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
%94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة
-
شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على جباليا وخان يونس