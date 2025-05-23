يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ اليوم الجمعة على ضرورة انجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل باعتباره فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين".

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