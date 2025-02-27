10 مصابين في عملية دهس وطعن جنوب حيفا واستشهاد المنفذ

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر طبي تأكيده إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس قرب حيفا، من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا ثم ترجل وطعن جنديان إسرائيليان.
وأكدت وسائل إعلام عبرية استشهاد منفذ عملية الدهس وهو فلسطيني عمره 24 عاما ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
3 جرحى جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح
-
الاحتلال يقتحم بلدة قصرة قرب نابلس
-
شهيد في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه على جنين
-
إعلام إسرائيلي: حماس لن ترضخ لنتنياهو والجيش لا يمكنه العودة للقتال
-
أقدم أسير في العالم يخرج حرًا بعد 44 عامًا من الظلم في السجون
-
الاحتلال يعلّق الإفراج عن 46 أسيرا فلسطينيا
-
"وول ستريت جورنال": إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا
-
الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين