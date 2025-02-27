 
الخميس 2025-02-27 08:32 م
 

10 مصابين في عملية دهس وطعن جنوب حيفا واستشهاد المنفذ

موقع عملية الدهس
موقع عملية الدهس
الخميس، 27-02-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   أفاد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 10 أشخاص في عملية الدهس والطعن التي وقعت في كركور جنوب حيفا.

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ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر طبي تأكيده إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس قرب حيفا، من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا ثم ترجل وطعن جنديان إسرائيليان.

 

وقالت القناة الـ13 العبرية إن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار، فيما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر بالشرطة تأكيده تعرض رجلي شرطة للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا. 

وأكدت وسائل إعلام عبرية استشهاد منفذ عملية الدهس وهو فلسطيني عمره 24 عاما ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

 
gnews

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