10 مصابين في عملية دهس وطعن جنوب حيفا واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري- أفاد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 10 أشخاص في عملية الدهس والطعن التي وقعت في كركور جنوب حيفا.

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ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر طبي تأكيده إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس قرب حيفا، من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا ثم ترجل وطعن جنديان إسرائيليان.