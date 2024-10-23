 
الأربعاء 2024-10-23 11:33 ص
 
 

13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الأربعاء، 23-10-2024 09:31 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 4 أشخاص من طواقم بلدية غزة وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من طواقم البلدية في محيط بئر الصفا بحي التفاح، شرق مدينة غزة.اضافة اعلان


و بحسب مصادر، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة الزرقا، شمالي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مخازن منصور بمشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسامة بن زيد، في بلدة بيت لاهيا.

بترا
 
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