13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة

و بحسب مصادر، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة الزرقا، شمالي مدينة غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.
واستشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مخازن منصور بمشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسامة بن زيد، في بلدة بيت لاهيا.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من ثلاثة قرون لعودة غزة كما كانت قبل أكتوبر العام الماضي
-
بلينكن: نرفض إعادة احتلال غزة ولدينا خطط لمستقبل القطاع بعد الحرب
-
مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس
-
مسيّرة سقطت بيد المقاومة تكشف التدمير الإسرائيلي الممنهج للمنازل شمال غزة
-
تصعيد إسرائيلي خطير شمال غزة فجر الأربعاء
-
قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
-
حديث إسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة لأسبوع ونصف
-
20 غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة خلال الساعات الأخيرة