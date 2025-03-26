180 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 180 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، واستعدادا لإحياء ليلة القدر.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يحرم الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر
-
إسرائيل تهدد بالاستيلاء على أراض في غزة حال عدم الإفراج عن الرهائن
-
11شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة
-
الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين لإحياء ليلة القدر
-
هيئة أممية: الفرق الطبية بغزة منهكة وتحتاج حماية ودعمًا عاجلين
-
معايير مزدوجة .. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
-
قصف مدفعي على حي الشجاعية وسط قطاع غزة
-
إسرائيل تطلق سراح مخرج فلسطيني حائز جائزة أوسكار