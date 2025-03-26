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180 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطينيون يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
فلسطينيون يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:41 م

الوكيل الإخباري-  أدى 180 ألف مصل ومصلية، مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 180 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، واستعدادا لإحياء ليلة القدر.

 
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