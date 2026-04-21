5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة

وقال مسعفون إن رجلا استشهد في غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج في وسط القطاع الفلسطيني، في حين أسفرت غارة أخرى عن استشهاد شخص وإصابة آخرين في مدينة غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤولون من قطاع الصحة في مستشفى ناصر إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في غرب خان يونس جنوب غزة.
ويقول مسعفون في قطاع غزة إن أكثر من 750 فلسطينيا استشهدوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تقول إسرائيل إن مسلحين قتلوا أربعة من جنودها. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
