الأحد 2025-03-30 08:57 م
 

51 شهيدا في أول أيام العيد ونتنياهو يتلقى إحاطة بشأن مواصلة القتال

إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم ترقى لإبادة جماعية في غزة
إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم ترقى لإبادة جماعية في غزة
 
الأحد، 30-03-2025 07:57 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر طبية إن 51 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الفطر.اضافة اعلان


يأتي ذلك بينما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى إحاطة بشأن الخطط العملياتية لمواصلة القتال في القطاع.

وأفادت تقارير صحفية باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي لخيام نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد شخصان وأصيب 10 آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين بمخيم خان يونس.
وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة شمال القطاع.

كما استُشهد طفلان في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمالي القطاع.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة بخان يونس، دون وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته البرية جنوبي قطاع غزة ومهاجمة عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

وأوضح الجيش، في بيان، أن التحرك شمل عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح.

وأضاف أن العمليات ستتواصل بالتعاون مع الشاباك لاستهداف مواقع لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

على صعيد آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه انتشل 13 جثمانا، بينها 5 لمسعفين من الطاقم المفقود منذ 8 أيام في تل السلطان بمدينة رفح.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب دعا في وقت سابق إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الكشف عن مصير 9 من عناصره المفقودين في رفح، ومعهم 6 من عناصر الدفاع المدني منذ 8 أيام.

وأضاف الخطيب أن الاحتلال اعترف بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في المدينة.

الجزيرة
 
gnews

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