51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية، 51 شهيداً و113 مصاباً نتيجة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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