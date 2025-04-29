51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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