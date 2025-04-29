الثلاثاء 2025-04-29 05:45 م
 

51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 29-04-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية، 51 شهيداً و113 مصاباً نتيجة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

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