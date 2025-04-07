الإثنين 2025-04-07 01:32 م
 

57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مصر ذكرت واقعة قصف عيادة الأونروا في غزة
غزة
 
الإثنين، 07-04-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا (منهم شهيد تم انتشاله)، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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