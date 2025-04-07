57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا (منهم شهيد تم انتشاله)، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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