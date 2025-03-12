65 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 65 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال وحواجزه المنتشرة داخل المدينة المحتلة.
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