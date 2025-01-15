7 شهداء جراء قصف الاحتلال في النصيرات وخانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد 5 مدنيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة بالقرب من مدرسة "مسقط" بمنطقة مخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان