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7 شهداء جراء قصف الاحتلال في النصيرات وخانيونس

غزة
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 08:17 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 5 مدنيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة بالقرب من مدرسة "مسقط" بمنطقة مخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

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كما استُشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف تكية خيرية في منطقة المواصي، غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

 
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