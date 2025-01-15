7 شهداء جراء قصف الاحتلال في النصيرات وخانيونس

كما استُشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف تكية خيرية في منطقة المواصي، غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
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