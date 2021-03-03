اخصائيون : الاطفال معرضون للإصابة بكورونا ويجب الانتباه للمدارس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عدد من أولياء امور الطلبة عبر برنامج الوكيل ان هناك استهتارا من قبل البعض في التعامل مع اعراض فيروس كورونا للطلبة وخاصة في الصفوف الثلاث الاولى .

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جاء ذلك في الوقت الذي اكد فيه اخصائيون ان فيروس كورونا المتحور سريع الانتشار لديه قابلية لاصابة الاطفال وجميع الفئات العمرية .

وطالب بعض أولياء امور الطلبة بعودة طلبة الصفوف الثلاث الاولى للتعليم عن بُعد نظرا لارتفاع عدد اصابات كورونا .

ووفق اخر الاحصائيات من قبل وزارة التربية والتعليم فان 575 طالب وطالبة اضافة الى 1359 معلم ومعلمة مصابون بكورونا .

اضافة الى وجود 4265 اصابة بكورونا في المملكة تقل اعمارهم عن 5 سنوات



