الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصدر حكومي يوضح لـ الوكيل حول تعليق الدوام في المدارس

النواب يقر معدّل قانون الشركات

نقابة الأطباء لـ الوكيل : 3 أطباء مصابين بسلالة كورونا المتحورة

تجارة عمان لـ الوكيل : التجار بحاجة لوقت كافٍ قبل رمضان

مصدر ينفي نية الحكومة إغلاق المطارات

حصريا .. الوكيل الإخباري ينشر عدد مصابي كورونا في المدارس

إبرة بوتكس تتسبب في توقيف طبيب وإغلاق عيادة في عمان

الصحة : البحث في السماح بتلقي لقاح كورونا الجمعة

أسعار الذهب الأربعاء 3/3/2021

الصحة العالمية : كورونا لا يزال فتاكاً.. وهذا العقار لا يجب استخدامه

الأربعاء، 03-03-2021 09:46 ص

اخصائيون : الاطفال معرضون للإصابة بكورونا ويجب الانتباه للمدارس

3a0bbc5b-b0a1-4f1c-b6f5-3323ca372798_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عدد من أولياء امور الطلبة عبر برنامج الوكيل ان هناك استهتارا من قبل البعض في التعامل مع اعراض فيروس كورونا للطلبة وخاصة في الصفوف الثلاث الاولى .

اضافة اعلان
 

جاء ذلك في الوقت الذي اكد فيه اخصائيون ان فيروس كورونا المتحور سريع الانتشار لديه قابلية لاصابة الاطفال وجميع الفئات العمرية .

 

وطالب بعض أولياء امور الطلبة بعودة طلبة الصفوف الثلاث الاولى للتعليم عن بُعد نظرا لارتفاع عدد اصابات كورونا . 

 

ووفق اخر الاحصائيات من قبل وزارة التربية والتعليم فان 575 طالب وطالبة اضافة الى 1359 معلم ومعلمة مصابون بكورونا . 

 

اضافة الى وجود 4265 اصابة بكورونا في المملكة تقل اعمارهم عن 5 سنوات 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820201714300179657383

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

برنامج-الوكيل (13)

الناصر لـ برنامج الوكيل حول شكوى بشأن التعيين : حصل خطأ وتم الغاء التعيين

main_image5cbd74a63d6f7

مواطنون : مشكلة بإشارة الهاشمي الشمالي باتجاه طريق عمان الزرقاء

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

تصاعد الشكاوى بشأن الية فحوصات ولقاحات كورونا

منطقة-الحرية-في-محافظة-عمان

شكاوى من آلية تابعة لأمانة عمان - صورة

44ff8aca-2be1-48ef-bd4e-53cbcba87cdc

مواطنون يناشدون الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار حظر التجول الجزئي ليلاً

أخبار متعلقة
برنامج-الوكيل-شخصيات (1)

عبيدات لـ برنامج الوكيل : الاردن يواجه موجة جديدة من كورونا والمهم حاليا انهاء الوباء

2019-08-06-1-640x430

طالبات جامعة آل البيت : السكن الداخلي مغلق ونطالب بإعادة فتحه

برنامج-الوكيل (9)

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة