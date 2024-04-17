الأراضي والمساحة: إعادة النظر بالقيمة الإدارية لنحو 1.7 مليون قطعة على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش التزام الدائرة بإزالة كل التشوهات في القيمة الإدارية للأراضي، لافتا إلى إعادة النظر بنحو 1.7 مليون قطعة على مستوى المملكة من حيث القيمة الإدارية.



وقال العموش اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الدائرة قامت بنشر القيمة الإدارية في الصحف المحلية لغايات الاعتراض وبعد انتهاء مهلة الاعتراض فإنها بصدد نشرها بالجريدة الرسمية لغاية اعتمادها بصورتها النهائية.



وأضاف أن الدائرة أطلقت خدمة القيمة الإدارية في 34 مديرية في كافة المحافظات، إذ كانت سابقا في 9 مديريات فقط وهي مديريات العاصمة بالإضافة إلى الزرقاء وإربد، وهي الأقرب للقيمة السوقية والتي تعتمد في كافة الإجراءات الرسمية.



وأشار العموش إلى إطلاق 32 خدمة إلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة انسجاما مع التحول الإلكتروني، ومنذ إطلاقها في 11 شباط 2024 تم إصدار أكثر من 98 ألف وثيقة، وتشمل خدمات سندات التسجيل ومخططات الأراضي والقواشين، أما البيع الإلكتروني فإن المرحلة الأولى ستكون في العاصمة عمّان حيث تبدأ منذ تقديم الطلب وانتهاءً بكافة الإجراءات ما عدا التوقيع فإنه يجب أن يكون وجاهيا وفق القانون، حيث ستقلل هذه الخدمة الإلكترونية عدد المراجعين بنسبة 94% مع الحفاظ على الدقة في الخدمة.



وحول قضايا إزالة الشيوع أوضح أن القضايا تأخذ بعض الوقت لأنها مبنية على وجود خلاف وإجراءات طويلة تتمثل بالاعتراضات والتبليغات وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن بعض القضايا تصل إلى سنة ويجب استكمال كافة الإجراءات بشكلها السليم حتى لا يتم الاعتراض عليها من طرفي الخلاف.



ولفت العموش إلى أنه بإمكان أبناء قطاع غزة التملك لشقة واحدة بقصد السكن ووفق الإجراءات المعمول بها في القانون.

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