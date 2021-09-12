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الأحد، 12-09-2021 08:33 ص

البرماوي لـ برنامج الوكيل : يمكن تلقي اللقاح دون التسجيل للمنصة في جرش - فيديو

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الوكيل الإخباري - توجه الإعلامي محمد الوكيل إلى محافظة جرش اليوم الأحد ، للوقوف على مدى إقبال أهالي المحافظة على تلقي لقاح كورونا، وتشجيع الأهالي على تلقي المطعوم .

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جاء ذلك نتيجة لتراجع مدى الإقبال على تلقي اللقاح في الآونة الأخيرة ، حيث وصل عدد المقبلين على أخذ المطعوم في المحافظة  (500- 800 ) شخص ، بعدما كان عدد المقبلين يصل نحو 2000 شخصا، وفق أرقام رسمية  .

 

ويبث "برنامج الوكيل " عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" حلقة خاصة من مركز التطيعم ضد فيروس كورونا من نادي جرش الرياضي / محافظة جرش.

 

ويأتي هذا بالتعاون مع وزارة الصحة ، ومشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

 

ومن جهته أكد رئيس فريق التقصي الوبائي وضابط ارتباط عمليات في محافظة جرش أحمد البرماوي أنه تم استحداث مركزين للتطعيم في المحافظة وذلك ، في مخيم سوف ومخيم غزة .

 

ولفت أنه بإمكان التوجه لتلقي المطعوم دون التسجيل عبر المنصة الخاصة ، منوها أنه بإمكان المواطنين أخذ اللقاح بعيدا عن مكان سكنه، وتابع " بإمكان من يقطن في العقبة أخذ اللقاح قي جرش والعكس  " .

 

وأشار أن نسبة متلقي اللقاح من الجرعة الأولى تبلغ نحو 40%  من سكان محافظة جرش أما نسبة متلقي اللقاح من الجرعتين تبلغ النسبة نحو 30% .

 

وبين البرماوي أنه سيتم تمديد ساعات استقبال المواطنين لغايات تلقي اللقاح اليوم الأحد ، مبينا أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في المملكة تعود لأشخاص لمن يتلقوا اللقاح .

 

وشدّد على أن اللقاح يساهم من التخفيف من أعراض الفيروس ، ويقلل من نسبة الإدخالات إلى المستشفيات، وبالتالي التخفيف من وطأة المعاناة من الفيروس .

 

وتحدّث البرماوي عن برنامج التطعيم الوطني لحماية المجتمع من الأمراض، من خلال فرق خاصة  .

 

 




 

 


 

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