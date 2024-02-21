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الأربعاء، 21-02-2024 09:40 ص

التأمين الصحي: أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أنه سيصار إلى وضع أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة قبل خصخصتها.

وقال العدوان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إنه جرى تمديد التأمين الصحي للموظفين في تلك الشركات حتى 1 حزيران المقبل لحين صدور الأسس الجديدة، لافتا إلى أنه في حال عدم صدور هذه الأسس فإنه سيصار إلى تمديد شمول هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي.

وأضاف أن هناك خلاف حول آلية تأمين الموظفين في تلك الشركات نظرا لأن الموظفين فيها ينقسمون إلى شقين الأول موظفون كانوا بالأصل في الحكومة والشق الثاني موظفون تعينوا حديثا وبعد خصخصة تلك المؤسسات.

وكان اشتكى عدد من الموظفين في شركات كانت مملوكة للحكومة من عدم شمولهم بالتأمين الصحي لفترات طويلة، لافتين إلى أنه تم تجديد التأمين أكثر من فترة لفترات تتراوح بين الشهر والشهرين قبل أن يتم تمديد شمولهم بالتأمين لغاية 1 حزيران المقبل بقرار من مجلس الوزراء.

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