التربية: منحتان لبناء 60 مدرسة في الأردن

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة إن 35 ألف طالب سيلتحق في 30 مدرسة دامجة منها 65% للإناث و 35% للذكور والتي سيتم بناؤها من خلال المنحة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .

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وأضاف السمامعة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن المدارس ستوزع على عدة مواقع في المملكة منها 15 موقع في إقليم الوسط و 12 موقع في الشمال و4 في المناطق الجنوبية .



ونوه أن المنحة ستشمل بناء 7 مدارس للذكور و 23 مدرسة منها مختلطة من رياض الأطفال إلى الصف الرابع و مدارس للإناث من الرابع إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي" وتشمل جميعها 960 غرفة صفية.



وأشار أن عطاءات البناء تم طرحها حتى يتم تنفيذها من قبل مقاولين أردنيين المصنفين من الدرجة الأولى والثانية.



ولفت السمامعة إلى منحة أخرى تسعى لبناء 30 مدرسة من خلال برامج التحول البيئي المدرسي قائلاً إن المشروع سيبدأ في 30 أيار القادم وسيستمر العمل به إلى 3 سنوات.