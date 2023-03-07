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التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح

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الثلاثاء، 07-03-2023 09:38 ص

التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح

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الوكيل الإخباري- رصد 

 

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب إن كل ما يُشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار متوقع بتحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح جملة وتفصيلاً ، والدوام سيكون وجاهياً .

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واكد الخطيب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"  ان تحديد ساعات الدوام الجامعي ، المحاضرات ، ودوام الطلبة والاداريين خلال شهر رمضان هو امر تنظيمي من رئاسة كل جامعة ، داعياً الطلبة لمتابعة صفحات ومواقع جامعاتهم الرسمية لمعرفة اوقات الدوام والمحاضرات في الجامعات ، معيداً التأكيد ان الجامعات لن تتخذ اي قرار بالتعلم عن بُعد في رمضان .


ودعا الخطيب الطلبة بمتابعة الصفحة الرسمية لمجلس التعليم العالي للتأكد من المعلومات التي تشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


واشار ان جامعة الحسين بن طلال في معان ، اتخذت قراراً بتحويل دوام عن بُعد خلال ايام الخميس فقط من كل اسبوع خلال شهر رمضان المبارك تسهيلاً على الطلبة القادمين من المحافظات البعيدة .

 

 




 

 


 

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