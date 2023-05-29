الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 09:00 ص

الدوريات الخارجية: الطرق سالكة باستثناء طريق العطارات مغلق احترازيا

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الوكيل الإخباري - قال ضابط عمليات ادارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام النقيب عامر الصمادي إن شارع الأردن يشهد كثافة مرورية صباح اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف الصمادي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن جميع الطرق الخارجية سالكة باستثناء طريق العطارات مغلق احترازيا منذ أمس بسبب تشكل السيول .

وأشار أن المناطق الجنوبية والوسطى تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة منوها أن طريق إربد- عمان تشهد أمطار غزير .

ولفت أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة ملاحظات بارتفاع منسوب المياه عدة مناطق حيث تم قطع حركة السير وإزالة جميع العوائق وإعادة حركة السير.

 




 

 


 

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