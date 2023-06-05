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الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

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الإثنين، 05-06-2023 10:18 ص

الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

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الوكيل الإخباري - دعا الخبير المُتخصص في مجال الحوادث المرورية والمعتمد لدى وزارة العدل والمحاكم الأردنية مالك الربابعة، كل من يتعرّض لحادث سير مُفتعل أو غير مفتعل تبليغ رقيب السير وفتح مخطط كروكي. 

وقال الربابعة، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الاثنين، إن التشريعات التي تتعلق بحوادث السير تحتاج إلى تغيير لإنصاف المتضررين من هذه الحوادث، من خلال عدم إخلاء سبيل مُفتعل الحادث بكفالة وتغليظ العقوبات، إضافة إلى ضرورة الزام شركات التأمين بخفض نسبة رفع قسط التأمين التي تترتب على الحوادث البسيطة.

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وأكد أنه إذا تم التبليغ عن حادث - حتى لو كان بسيطاً - يتم رفع قسط التأمين، وهو ما يدفع صاحب المركبة المتسبب بالحادث لدفع أموال للطرف الآخر، حتى لا تترتب عليه أعباء مالية أكبر، وهو ما يجعله فريسة لمفتعلي الحوادث.

ودعا الربابعة شركات التأمين إلى أن تتساعد مع المُتضررين، وتقرر خفض النسبة على الحوادث البسيطة التي لا يترتب عليها عطل كبير في المركبة.  

وقال إن مُفتعل الحادث يقوم باستهداف الأشخاص الضعيفين، مثل السيدات، وكبار السن، ويستغل حالهم للحصول على أموال من الحادث بطريقة غير قانونية.

وشدد الربابعة على ضرورة تغيير التشريعات والقوانين لإنهاء هذه المشكلة، التي قد يتعرض لها أي سائق خلال استخدام الطريق.

 




 

 


 

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