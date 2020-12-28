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الإثنين، 28-12-2020 01:40 م

يتقاضى معونة شهرية ولديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

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الوكيل الإخباري - اتصال مؤثر من مواطن لـ "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، نتيجة لتفاصيل رواها على الهواء مباشرة صباح اليوم الإثنين ، بعد فقدانه مبلغا من المال قبل نحو شهر .

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وفي تفاصيل المكالمة الهاتفية - التسجيل آخر المادة - يبكي "أبو أحمد" حاله ، بعد أن فقد مبلغ (800) دينار في تكسي بالعاصمة عمان ، لافتا أن المبلغ "أمانة" معه ، وأراد أن يعيدها لصاحبها .

 

الإعلامي محمد الوكيل، استمع للمواطن ، ووجد في حديثه الصدق والشفافية ، وضيق الحال ، فخصّص مساحة من الوقت ، من أجل التخفيف عنه معاناته .

 

وعبّر "أبو أحمد" عن استيائه حيال ما حدث معه ، حيث أنه يعاني ضيق الحال ولديه (5) أطفال ، وبالكاد يستطيع أن يوفر قوت يومه لأطفاله ، نتيجة لانقطاعه عن عمله بسبب جائحة كورونا .

 

وبصوت حزين  ، ناشد عبر "برنامج الوكيل" سائق التكسي ، من أجل إعادة المال ، حيث "لا يستطيع تسديده لصاحب المبلغ".

 

وحاول المواطن ، أن يحبس دموعه ، إلا أن ظروفه وحالته المادية حالت دون ذلك ، فكانت أقوى من حبسها على وقع الأمل ، بأن يحصل على المال الذي فقده .

 

معدو برنامج الوكيل ، وبعد متابعة حثيثة لبيانات المواطن ، اتضح أنه يتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية ، وأن لديه طفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أنه لم يتحدث بهذا الشيء على الهواء ، فعزّة نفسه كانت سيدة الموقف.

 

وفي دقائق بالكاد تمر ، هبّ أردنيون من أجل بث روح الأمل ومساعدة "أبو أحمد" ، عدا عن اتصال من القدس ، من قبل مواطن فلسطيني قدم المساعدة والتبرّع بالمبلغ كاملا من منطلق إنسانيته .

 

ويبقى للإنسانية كلمتها أمام الأردنيين الذين ما زالوا عند الشدائد والمواقف أصحاب همم عالية .

 


 




 

 


 

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