ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

الوكيل الإخباري - على وقع التفاؤل الأردني بانحسار وباء فيروس كورونا في المملكة ، فإنه من المرجح أن يتم العدول عن قرارات حكومية ، يتم العمل بها حاليا، في حال استمرار انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

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وأبدى مواطنون ، الخميس ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ارتياحهم حيال ما يشهده الوضع الوبائي الراهن في الأردن .

وأكد مواطنون من خلال رسائل صوتية ، استقبلها الإعلامي محمد الوكيل، أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، في سبيل الحد من انتشار الفيروس ، لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

ولفت كثيرون ، إلى أهمية تضافر الجهود مع الحكومة ، من أجل غايات إلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وإعادة فتح قطاعات تم إغلاقها ، وإلغاء الحظر الجزئي ، وعودة الطلاب إلى المدارس ، حيث سيتضح ذلك قريبا .

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